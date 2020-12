A ViiV Healthcare e a Shutterstock Studios anunciaram o lançamento de uma nova galeria de fotos online intitulada "HIV in View".

A coleção, organizada com o apoio de pessoas que vivem com VIH/Sida, aproveita a rede global da Shutterstock de mais de um milhão de criadores para fornecer um repositório de imagens em alta resolução que mostram o que significa viver com VIH nos dias de hoje.

Em quatro países (Reino Unido, Quénia, Uruguai e Portugal), pessoas que vivem com VIH ofereceram-se para estar entre as primeiras fotografadas para esta galeria, com a ambição comum de ajudar a mudar a percepção mundial do VIH e afastar estereótipos desatualizados.

A partir do Dia Mundial da VIH/Sida de 2020 (1 de dezembro) a galeria será de acesso gratuito para todos usarem em projetos, campanhas e comunicações na esperança de aumentar a consciência sobre o VIH e quebrar as barreiras do estigma que ainda existem.

Doreen Moracha, de 28 anos, de Nairobi, Quénia, uma das primeiras pessoas a serem fotografadas para a galeria, disse: "Estou muito orgulhosa de ser uma das primeiras pessoas a serem fotografadas para esta galeria e fazer parte de um movimento de mudança para representar pessoas reais que vivem com Sida, as suas histórias e experiências. Até que o mundo veja o VIH como ele realmente é, não faremos o progresso de que precisamos para romper estereótipos de como é viver com VIH. Se as minhas fotografias puderem mudar a opinião de apenas uma pessoa sobre o que significa viver com VIH hoje, saberei que estamos um passo mais perto de alcançar esse objetivo".

Hoje, viver com o VIH é uma experiência muito diferente de apenas há dez anos. Os avanços na prevenção, no tratamento e nos cuidados significam que as pessoas que vivem com VIH podem viver mais e com mais saúde, com uma pessoa que inicia o tratamento aos 20 anos agora poder esperar alcançar os 77 anos.

Apesar desses avanços, as pessoas que vivem com VIH enfrentam desafios que afetam a sua qualidade de vida a cada dia. O estigma continua a ser uma ameaça teimosamente persistente à saúde e ao bem-estar de muitas pessoas que vivem com VIH e muitas vezes pode impactar a sua capacidade de aceder de forma consistente a tratamentos que salvam vidas e sistemas de apoio social.

Partilhar a imagem real e as experiências de pessoas que vivem com VIH é a chave para minar o estigma.