Promovidas pelas associações para o Mindfulness e Mentes Sorridentes e Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da UC, as Jornadas de Mindfulness e Compaixão vão realizar-se no auditório dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com cerca de 200 participantes.

Durante os trabalhos, serão divulgados resultados de vários projetos, em curso, de prática ‘mindfulness’, sobretudo nas áreas da educação, da saúde, do desenvolvimento pessoal e das organizações, afirma a UC, numa nota.

Em relação à educação, serão apresentados projetos que estão no terreno, designadamente em Lisboa, Coimbra e Leiria, exemplifica a UC, adiantando que “um deles é o projeto Mentes Sorridentes, implementado por uma associação de professores, primeiro em Loures, e posteriormente em várias zonas do país, tendo revelado resultados muito positivos não só nos professores, mas também nos alunos e na própria vida da escola”.

Nos docentes, notou-se “uma diminuição do stress, da ansiedade e do burnout (esgotamento profissional); nas crianças aumentou a satisfação com a vida e observou-se a melhoria da sua participação e rendimento escolar, assim como a diminuição de ansiedade”, concretiza José Pinto Gouveia, catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC (FPCEUC) e coordenador científico das jornadas.

Na saúde, onde esta abordagem tem sido “bastante aplicada”, a UC destaca a divulgação dos resultados de “um estudo, pioneiro em Portugal, realizado com jovens agressores, focado na terapia baseada na compaixão”.