As autópsias realizadas em ambas as pessoas, que morreram nas suas casas nos dias 6 e 17 de fevereiro, concluíram que a COVID-19 foi a causa dos óbitos, informou o legista do condado em comunicado divulgado depois de ter recebido a confirmação dos Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

A pessoa que até hoje era considerada oficialmente como a primeira vítima fatal do coronavírus morreu a 26 de fevereiro no estado de Washington (oeste).

Além das duas mortes anteriores em Santa Clara, o legista acrescentou um terceiro óbito por coronavírus no condado registado a 6 de março.

"As três pessoas morreram em casa, no momento em que tínhamos muito poucos testes, e só aconteciam por meio dos CDC", afirmou o legista. Os testes estavam reservados para pessoas com sintomas e que tinham viajado recentemente, explicou.

O funcionário prevê a descoberta de mais mortes por COVID-19 até agora desconhecidas em Santa Clara.