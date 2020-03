O presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos, Carlos Martins, considerou hoje que o primeiro caso confirmado de Covid-19 no arquipélago, de uma turista holandesa, evidenciar a necessidade do encerramento dos aeroportos.

“Neste momento o presidente do Governo Regional tem razão em fechar a Madeira. Não podem aterrar aviões, temos de estar isolados, mas ele já avisou isso há quatro ou cinco dias”, referiu à Lusa o otorrinolaringologista, sublinhando que os casos dos doentes que necessitam de tratamento no continente “estão salvaguardados”, porque o encerramento não abrange estas situações nem o transporte de carga. Para Carlos Martins, “o caso de hoje vem confirmar o que o presidente tem vindo a dizer e a defender, mas o senhor Presidente da República e o senhor primeiro-ministro acham que não”. O responsável apontou o exemplo de Macau, “onde eles fecharam tudo logo de princípio”, e realçou a necessidade de as pessoas ficarem em casa nesta luta de contenção da pandemia. “Só sair para coisas inadiáveis, ir ao supermercado ou à farmácia, o resto deve ficar em casa”, alertou. O responsável pelo Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira disse que o arquipélago tem “à volta de 740 médicos” e que “todos estão disponíveis para trabalhar”. “Isto é uma guerra contra o vírus e estamos todos na linha da frente contra o adversário”, afirmou. Hoje, o Governo Regional da Madeira anunciou o primeiro caso de Covid-19 na região, indicando que se trata de uma cidadã holandesa que se encontrava de férias na ilha. Continuar a ler Há dias que o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, pede o fecho dos aeroportos da região (Madeira e Porto Santo), já que o espaço aéreo é uma responsabilidade da República. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença. O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país. Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Como se transmite um coronavírus? Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.