A conferência Connecting Helthcare reunirá no dia 23 de setembro, no Terminal do Porto de Leixões, vários especialistas de diversas áreas para discutir e encontrar soluções para as organizações seguirem em frente, no contexto de COVID-19. A pandemia estará mesmo em discussão com um dos especialistas mais conceituados do mundo: Peter Doherty, Prémio Nobel da Medicina (1996).

"O objetivo é de trazer vários oradores com uma diferente visão de áreas distintas como arte, musica, negócios, investigação, e inspirar as organizações a seguirem em frente perante os desafios da pandemia", explica Sérgio Almeida, Fundador do Seal Group e do Global Healthcare Fórum. "Através desta conferência queremos ainda aproximar a sociedade da saúde, numa altura tão crítica como a que vivemos atualmente", acrescenta o responsável.

Com o mote “Desenvolvimento e Sustentabilidade: que desafios para as organizações?”, estarão ainda outros temas em discussão na conferência, como “Reserse Aging” com o conceituado médico israelita Shai Efrati, também professor da Faculdade de Medicina Sackler e da Escola de Neurociências Sagol da Universidade de Tel Aviv e diretor do Centro Sagol de Medicina e Pesquisa Hiperbárica no Centro Médico Yitzhak Shamir. “Inovação no Contexto Global”, “Os Desafios para a Sustentabilidade das Organizações” e “Inspiring Moment” serão outros dos temas a ser abordados.

Também a Ministra da Saúde, Marta Temido, tem presença marcada no evento e fará o encerramento desta segunda edição da conferência.

A inscrição no evento é gratuita e pode ser realizada aqui: https://www.connectinghealthcare.pt/inscricao/