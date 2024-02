Atualmente, no mundo, mais de um milhão de pessoas contraem infeções sexualmente transmissíveis (IST) diariamente, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. Em solo português, informações do Instituto Nacional de Saúde indicam a presença de cerca de 200 mil pessoas portadoras de IST - aproximadamente 2% da população. Além disso, dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) revelam um aumento alarmante de 25% nos casos de sífilis, 11% nos casos de clamídia e 6% nos casos de gonorreia em Portugal. Perante esta realidade, a importância do rastreio torna-se crucial.

Com a missão de sensibilizar a comunidade para a importância do diagnóstico precoce de IST, e proporcionar um ambiente acolhedor, inclusivo e discreto para os utentes, a fim de prevenir transmissões e complicações futuras, o laboratório português Test it lab oferece um serviço de envio de kits de auto-colheita em casa.

Esta abordagem permite que os utentes realizem a auto-colheita de amostras em casa para rastrear IST de forma simples, eficaz e discreta. O kit pode ser encomendado no website e será enviado pelo correio num envelope com máxima discrição. A auto-colheita da amostra pode ser realizada em casa com toda a privacidade, seguindo instruções fáceis, para gerar amostras de urina, genitais, orofaríngeas e rectais. A devolução da amostra ao laboratório não tem custos adicionais e pode ser realizada utilizando o envelope pré-pago fornecido no kit. Os resultados são enviados por e-mail para o utente em até 24 horas da chegada da amostra.

Além de tornar a testagem mais acessível a todos, o laboratório oferece aconselhamento médico confiável por meio de consultas de telemedicina com clínicos parceiros especialistas em saúde sexual, que inclui infecciologistas, médicos de medicina geral e familiar e psicólogos. Esta abordagem holística visa guiar os utentes durante todo o processo, desde o diagnóstico até às etapas de tratamento e follow-up, bem como a ponte com as instituições públicas de saúde, quando necessário.

Fundado em 2020, o Test it lab consolidou-se como um prestador de serviços de saúde de referência, atendendo mais de 50.000 utentes nas regiões do Porto, Vila Nova de Gaia, Figueira da Foz e em Lisboa por meio de atendimento ao domicílio. Com acordos estabelecidos tanto com o Serviço Nacional de Saúde como com todas as seguradoras, o laboratório destaca-se pelo seu compromisso com a inovação e tecnologia, oferecendo serviços digitais e privados de testagem domiciliar. Certificado com o ISO 9001:2015, o laboratório busca manter a excelência e contribuir para o futuro da saúde, sendo pioneiro ao especializar-se em saúde sexual e reprodutiva em Portugal.