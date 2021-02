A certificação do ventilador aconteceu através do Organismo Notificado, SGS Bélgica. O desenvolvimento e certificação ocorreu em tempo recorde, para este tipo de dispositivo, num grande esforço envolvendo a equipa de desenvolvimento da SYSADVANCE, um grupo de médicos especialistas em Cuidados Intensivos indicados pela Ordem dos Médicos, bem como laboratórios acreditados em três países.

"A SYSADVANCE vai iniciar de imediato a produção do ventilador, sendo as primeiras unidades destinadas a Portugal e República Checa. O SYSVENT OM1 tem chamado a atenção em vários países, desde que foi anunciado o início do seu desenvolvimento em março do ano passado, com manifestações de interesse emitidas por vários países", lê-se num comunicado da Ordem dos Médicos.

"O SYSVENT OM1 faz agora parte do portfólio Médico da SYSADVANCE, juntamente com os seus conhecidos sistemas de geração de Oxigénio Medical. O SYSVENT OM1 é absolutamente complementar aos sistemas de Geração de Oxigénio, permitindo uma solução completa para a saúde, desde a fonte de Oxigénio até à administração de oxigénio ao doente. A SYSADVANCE é hoje a única empresa mundial a fornecer estas soluções combinadas", refere a nota.

Aliança "frutuosa" entre médicos e engenheiros

"A Ordem dos Médicos sempre acreditou que os grandes desafios do mundo, e da saúde em particular, encontram resposta na ciência e na medicina. Esta aliança frutuosa entre médicos e engenheiros demonstrou que devemos investir na investigação clínica para chegarmos às soluções que os hospitais precisam, com mais rapidez, qualidade e inovação", explica o bastonário da Ordem dos Médicos.

"Este ventilador é para nós um motivo de grande satisfação. As máquinas não funcionam sem capital humano altamente diferenciado, mas um equipamento fiável é também determinante para o sucesso do tratamento dos doentes, pelo que termos o primeiro ventilador certificado em Portugal é para nós uma grande alegria em tempo de notícias nem sempre boas”, acrescenta Miguel Guimarães.

"Neste momento tão complexo da pandemia, a certificação do SYSVENT OM1 enche-nos de orgulho e corrobora todo o esforço, empenho e profissionalismo dedicado a este projeto, permitindo que Portugal possa dispor de um equipamento de alta precisão e fiabilidade para ventilação de doentes em cuidados intensivos", destaca José Vale Machado, presidente do Conselho de Administração da Sysadvance.

"Esperamos que o SYSVENT OM1 contribua para salvar vidas em Portugal e noutros países, da mesma forma que a SYSADVANCE se tem empenhado em contribuir e priorizar o fornecimento de centrais de Oxigénio Medicinal para várias partes do mundo", reforça.

