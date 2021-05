De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados, com 185 dos 445 registados.

Portugal regista zero óbitos pelo segundo dia consecutivo, mas os internamentos em enfermaria registaram um aumento de 27 casos, passando a 271, bem como nas unidades de cuidados intensivos com mais cinco internamentos, totalizando 54.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 189 casos, para um total de 22.822 e que 256 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, num total de 808.813 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, em Portugal morreram 17.023 pessoas.

Segundo o boletim, a região Norte tem hoje 160 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 340.298 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 185 casos, contabilizando-se até agora 320.972 casos e 7.212 mortes atribuídas à covid-19.

Na região Centro registaram-se mais 31 casos, acumulando-se 119.837 infeções e 3.021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 14 casos, totalizando 30.179 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 17 infeções, acumulando-se 22.270 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou dez novas infeções, contabilizando 9.705 casos e 69 mortes devido à covid-19.

Os Açores registam 28 novos casos, contabilizando 5.397 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 462.649 mulheres e 385.643 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 366 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.941 eram homens e 8.082 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal, atualizado na sexta-feira, manteve-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias em 59,6.