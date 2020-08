A notícia é avançada pela TSF que cita fonte do Infarmed. Portugal pode receber 6,9 milhões de vacinas Portugal de um lote de 300 milhões reservado pela União Europeia a um laboratório francês.

A Comissão Europeia anunciou na semana passada ter chegado a um primeiro acordo com a farmacêutica AstraZeneca para a compra de 300 milhões de doses de uma potencial vacina.

O desenvolvimento do fármaco profilático em causa já se encontra na Fase II/III de ensaios clínicos em larga escala, após resultados promissores nas anteriores fases no que diz respeito à segurança e imunogenicidade.

Segundo a TSF, o primeiro lote de vacinas reservado para Portugal (10% ou 690 mil vacinas) pode chegar já no final do ano, sendo que a maior parte do suprimento deve só estar disponível no ano seguinte.

Em comunicado, o executivo comunitário salientou ainda que continua a discutir acordos semelhantes com outros fabricantes de vacinas.

