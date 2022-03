O IPMA afirma que o rumo das poeiras se deve a "um fluxo de sul induzido pela depressão Célia" e aponta a "alteração da cor do céu" como o efeito mais visível. Refere que "as poeiras estão normalmente acima da superfície" mas salienta que concentrações maiores poderão levá-las para níveis mais baixos da atmosfera, onde têm "implicações na qualidade do ar e possíveis impactos na saúde".

No sul do país, prevê-se chuva na quarta-feira, pelo que é "possível ocorrer a deposição das poeiras" e a formação de chuvas de lamas.

"Pode haver ainda uma degradação da qualidade do ar com impacto na saúde nomeadamente em pessoas com problemas respiratórios", advertiu ao SAPO Lifestyle Ângela Lourenço, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As poeiras continuam o seu rumo em direção ao Norte da Europa, tendo já chegado a França e Suíça, por exemplo.

Direção-Geral da Saúde recomenda A população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os seguintes grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem permanecer no interior dos edifícios e, se viável, com as janelas fechadas: Crianças; Idosos; Doentes com problemas respiratórios crónicos, principalmente asma; Doentes do foro cardiovascular.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.

Em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Efeitos na saúde humana

A Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu que se verifica "uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, com maior expressão nas regiões Norte e Centro".

"Esta situação deve-se à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal Continental, aumentando as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", lê-se no website.

"Este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações", indica.

A DGS recomenda os grupos vulneráveis, como idosos e crianças, a permaneceram em espaços fechados, bem como a população em geral a evitar o exercício físico ao ar livre, mantendo as janelas fechadas.

Os especialistas da Sociedade Portuguesa de Pneumologia também lançaram um alerta devido às mais recentes alterações do ar atmosférico sentido em Portugal, com recomendações específicas, recomendado o reforço dos cuidados no caso da população asmática.

A Agência Portuguesa do Ambiente também deu conta da fraca qualidade do ar devido a elevados níveis de partículas inaláveis.

A Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET) também informou esta terça-feira que a poeira do Saara, que, nos últimos dias, tem atingido a região espanhola de Múrcia, no sudeste do país, deverá espalhar-se pela Península Ibérica e atingir algumas áreas do norte da Europa nos próximos dias.

Veja as fotos: As imagens das poeiras africanas em Portugal (e não só)