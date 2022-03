Organizado pelo escritor e dinamizador cultural Luís Machado, este ciclo tem como objetivo debater a necessidade de humanizar a medicina, pressupondo “uma visão integradora para além da doença”, que não se limita a prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades.

“Nos dias que correm, onde uma sociedade impiedosa é dominada pelo poder económico – marcado pela competição e egoísmo –, o pensamento filosófico que associava o Humanismo à dignificação da condição humana, através de posturas éticas que valorizavam o Homem, retrocedeu, desvalorizando o humanismo solidário, que era a grande essência da vida em comunidade”, explicou o promotor da iniciativa.

Perante “novos paradigmas do pensamento”, que em grande parte foram reforçados pela pandemia da covid-19, vários nomes da medicina portuguesa propõem-se, precisamente, “abordar a ancestral inter-relação entre o humanismo e a medicina”, acrescentou.

Os encontros vão decorrer sempre no restaurante “As velhas”, pelas 12:30, o primeiro dos quais terá lugar no dia 31 de março e juntará a médica e antiga ministra da Saúde Ana Jorge com o patologista e ex-bastonário da Ordem dos Médicos Germano de Sousa.

A segunda sessão acontece no dia 07 de abril, tendo como oradores o psiquiatra Daniel Sampaio e a endocrinologista Isabel do Carmo, a que se seguirá, 20 dias depois, um debate com o urologista Joshua Ruah e o médico otorrino Mário Andrea.

A encerrar o ciclo, no dia 06 de maio, encontram-se o especialista em saúde pública Constantino Sakellarides, o psiquiatra e sexólogo Júlio Machado Vaz e o médico e investigador Manuel Sobrinho Simões.

“As velhas” é um restaurante quase centenário, classificado como “Loja com História” pela Câmara Municipal de Lisboa, que antes do 25 de Abril de 1974 era famoso não só pela gastronomia mas pela realização de tertúlias, a que agora pretende voltar, tendo sido frequentado por artistas, jornalistas e políticos, entre os quais se contam Alexandre O’Neill, António Costa, Beatriz Costa, Carlos do Carmo, Ferreira de Castro, Jorge Amado, Jorge Sampaio, José Gomes Ferreira, Luis de Sttau Monteiro, Mário Soares, Siza Vieira, Vasco Santana, Vítor Melícias ou Xanana Gusmão, entre outros.