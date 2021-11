"No dia 15 foram identificados alguns casos, sendo cinco pertencentes a um grupo próximo e os restantes esporádicos, não sendo evidente a origem e o tempo de infeção", informa a Sociedade Portuguesa de Pneumologia em comunicado.

"Neste momento, estão identificados 15 casos em participantes no Congresso. Todos eles estão vacinados e a grande maioria está assintomática, tendo sido diagnosticada na testagem dos contactos. Os restantes têm sintomas ligeiros", acrescenta.

O 37.º Congresso de Pneumologia, que reuniu cerca de 1200 participantes, decorreu entre os dias 11 e 13 de novembro no Centro de Congressos do Hotel Epic Sana em Albufeira.

"No espaço do congresso foram cumpridas as medidas de prevenção da infeção recomendadas pela DGS. Todos os participantes no congresso e todo o staff envolvido na organização do evento apresentaram certificado digital ou teste negativo à entrada", lê-se na nota.

"A SPP está a acompanhar a situação de perto, no sentido de se tomarem as medidas adequadas e com intuito de perceber se poderá haver um número de casos para além do expectável num certame desta dimensão. No dia de hoje, não nos foram reportados novos casos, aguardando-se ainda o resultado dos testes efetuados a alguns contactos", refere ainda o comunicado.

"Nos últimos dias tem-se verificado um aumento do número de infeções em profissionais de saúde, o que reforça a necessidade de administração, com urgência, da dose de reforço da vacina nesta população", conclui.

Aumento de casos na Europa

A Europa registou um aumento de 5% nas mortes por COVID-19 na última semana, enquanto no resto dos continentes o número de óbitos permaneceu estável ou diminuiu, de acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os países com mais casos na última semana foram Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Reino Unido e Turquia.

A COVID-19 provocou pelo menos 5.105.488 mortes em todo o mundo, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Vídeo: Governo admite "todos os cenários" face ao aumento de casos