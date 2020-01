A OE contabilizou 4506 solicitações do certificado de equivalência para exercer no estrangeiro, contra os 2736 de 2018 e os 1286 em 2017.

Face aos dados do primeiro semestre de 2019, que contabilizou 2321 pedidos de declarações, a Ordem já tinha alertado para a possibilidade de 2019 vir a registar a maior vaga de emigração de sempre, o que acabou por se concretizar, e o ano fechou com números surpreendentes e além dos estimados.

"Este é um número preocupante, que diz muito sobre o estado da Saúde em Portugal e, em particular, sobre a forma como os profissionais são tratados", comenta a bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, que atribui esta situação à ausência de contratação, apesar da carência de enfermeiros nos hospitais, e às condições de trabalho.

"No estrangeiro, os enfermeiros têm a formação e a especialidade pagas, têm, efetivamente, uma carreira com diferenciação salarial, mas, acima de tudo, são reconhecidos e acarinhados", acrescenta a bastonária, lembrando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro.

Reino Unido no topo das preferências

Relativamente aos países que recebem mais enfermeiros portugueses, o Reino Unido continua a ser o principal destino, seguido de Espanha e Suíça.