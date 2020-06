Até agora, o requerimento para pensão de invalidez só podia ser apresentado de forma presencial em qualquer balcão da Segurança Social, em instituições autorizadas e legalmente previstas, no Centro Nacional de Pensões (caso o beneficiário resida no estrangeiro), ou fazendo o ‘download’ do formulário no ‘site’ da Segurança Social para enviar preenchido, por correio.