“Trata-se da criação, em poucos dias, de um hospital que chamamos de ‘Hospital de Missão’ e que servirá sobretudo para doentes pouco sintomáticos ou assintomáticos, que não tenham retaguarda familiar”, afirmou hoje Nuno Santos, adjunto do presidente da Câmara Municipal do Porto.

Em declarações aos jornalistas, à margem da visita ao Pavilhão Rosa Mota que, na próxima semana “pode entrar em funcionamento” enquanto hospital de “retaguarda”, Nuno Santos salientou que a gestão hospitalar caberá “à secção regional do Norte da Ordem dos Médicos”.

No pavilhão estão, por estes dias, e com a ajuda do exército português, a ser montadas “27 enfermarias no piso superior e algumas enfermarias e salas de contenção no piso inferior”, num total de 300 camas.

Nuno Santos salientou que esta é uma das “respostas” que a autarquia encontrou para mitigar as necessidades dos hospitais da cidade, nomeadamente do Centro Hospitalar Universitário do Porto e do Centro Hospitalar de São João, com quem colabora neste projeto.