A eliminação de vespeiros ocorreu com a resolução de todos os casos reportados, segundo um comunicado daquele município do distrito do Porto.

Os trabalhos têm sido realizados em parceria com a Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental.

De 24 abril de 2019 a 07 de abril de 2020, a autarquia já tinha procedido à destruição de 528 ninhos de vespa asiática.

"A eficácia deste serviço garantido e pago pela autarquia permitiu atuar atempadamente e resolver o problema da vespa asiática em todo o concelho", assinala o vereador da Proteção Civil, Elias Barros, citado no comunicado.

No início do ano, foram colocadas cerca de 100 armadilhas para captura de vespas asiáticas, medida que, segundo o vereador, permitiu "atuar de forma precoce na deteção do inseto invasor e contribuir para a rápida resposta na sua erradicação".

A vespa velutina, mais conhecida por vespa asiática, a chegou a Portugal em 2011, na zona de Viana do Castelo. Deste então começou a expandir-se para o resto do país.