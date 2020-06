Em comparação com outras partes do mundo, o número de casos na Austrália é pequeno. Este aumento faz temer, porém, uma segunda onda epidémica, agora que a maioria dos estados está a desmantelar as restrições.

Woolworths e Coles, as duas maiores redes de supermercados australianas, anunciaram nesta sexta-feira a imposição em todo país de cotas para a venda de papel higiénico e de cozinha para lidar com um frenesi de compras que não se via desde o surgimento da pandemia em março.