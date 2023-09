Errol Musk, pai de Elon Musk, revelou recentemente que foi abordado por mulheres ricas com uma proposta intrigante: doar o seu esperma para possibilitar o nascimento de uma nova leva de "Elons".

Numa entrevista ao tabloide britânico The Sun, o multimilionário sul-africano partilhou os detalhes dessa inusitada oferta.

Para entender melhor as implicações genéticas da proposta, a geneticista Bianca Ribeiro Pizzato explica que os seres humanos possuem 46 cromossomas no núcleo das suas células, sendo metade deles herdados do progenitor e a outra metade da progenitora no momento da concepção. Isso resulta numa combinação genética única para cada indivíduo, com a exceção dos gémeos monozigóticos, que partilham o mesmo material genético.

Errol Musk, pai de Elon Musk créditos: AFP

Segundo esta geneticista, mesmo entre irmãos, as diferenças genéticas podem ser substanciais, e a genética sozinha não determina o sucesso de uma pessoa. “Fatores ambientais desempenham um papel significativo na expressão dos genes e na formação das características individuais. Portanto, mesmo sendo um irmão gémeo de Elon Musk com a mesma composição genética, as suas escolhas e experiências de vida poderiam levá-lo por caminhos completamente diferentes", afirma.

A geneticista também enfatizou que as mulheres nascem com uma quantidade determinada de óvulos nos seus ovários. Esses óvulos têm estágios específicos de maturação, uma vez que as células precursoras iniciam os processos celulares de formação dos gametas femininos durante o desenvolvimento intrauterino.

Elon Musk, empresário e fundador da SpaceX créditos: AFP

"A partir da puberdade estima-se que essa reserva seja de 300 a 500 mil óvulos e destes entre 300 a 500 são libertados no período da ovulação durante a vida reprodutiva da mulher até à menopausa. Por sua vez, o homem nasce com as células precursoras, sendo capaz de iniciar o processo de formação dos espermatozoides a partir da puberdade e durante toda a vida", acrescenta.

"São processos muito complexos e é muito difícil premeditar características tão específicas tendo em conta apenas o material genético do pai", destaca.