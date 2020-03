Perante a pandemia de Covid-19, o município e a EMEL anunciaram, em comunicado, a “suspensão do pagamento do estacionamento na via pública nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, nos locais delimitados para o efeito, suspendendo a fiscalização dos mesmos”.

Será também permitido o estacionamento gratuito “nos parques de estacionamento da EMEL dos veículos com dístico de residente válido para a área de implantação de cada parque (mediante informação da matrícula pelo intercomunicador no acesso), salvaguardando a capacidade para as avenças preexistentes”, lê-se na mesma nota.

Os veículos com dísticos que se encontrassem válidos a 01 de fevereiro “e que, entretanto atinjam a data de validade, poderão continuar a aceder aos lugares exclusivos a residentes nas zonas indicadas no dístico até 30 de junho de 2020, eliminando assim a necessidade de qualquer tramitação administrativa neste período, com a correspondente redução de deslocações”.

A partir de agora vai também ser possível alargar “todas as avenças noturnas de residente existentes nas concessões Empark para avenças 24 horas”, sem qualquer custo acrescido.

Em conjunto com as juntas de freguesia, serão ainda revistos os “lugares reservados na via pública que, em função do estado de funcionamento das entidades a que estão adstritos, possam vir a ser libertos neste período contingente para estacionamento livre”.

Além disso, acrescenta o comunicado, os elevadores públicos a cargo da EMEL vão ser encerrados e a empresa municipal vai adotar “medidas de desinfeção das bicicletas do sistema partilhado Gira, permitindo manter, para já, o sistema em funcionamento, recomendando-se o estrito cumprimento das regras de higiene individual”.