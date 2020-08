Várias personalidades russas foram vítimas de envenenamento - confirmados ou suspeitos - no passado recente.

Alexei Navalny

A 28 de junho de 2019, Alexei Navalny, que depois foi detido por convocar uma manifestação perante a Câmara Municipal de Moscovo, foi hospitalizado com uma doença misteriosa. As suas pálpebras estavam inchadas e tinha vários abscessos no pescoço, nas costas, tronco e cotovelos.

As autoridades mencionaram uma "reação alérgica grave", mas a equipa do principal opositor do Kremlin afirmou que provavelmente foi vítima de "algum agente tóxico". Os serviços de saúde afirmaram que não encontraram "nenhuma substância tóxica" no seu organismo.

Em 2017, Navalny teve que fazer um tratamento em Espanha por uma queimadura ocular que sofreu depois de lhe atirarem uma tintura antisséptica ao rosto.

Serguei Skripal

A 4 de março de 2018, o ex-agente duplo russo Serguei Skripal e a sua filha Yulia foram encontrados inconscientes num centro comercial de Salisbury (sul da Inglaterra) e hospitalizados em estado grave.

Londres acusou Moscovo de estar por trás de um envenenamento com o uso de Novichok, um poderoso agente nervoso fabricado no período soviético, em represália pela sua colaboração com a inteligência britânica. O Kremlin negou. O tema provocou uma crise diplomática.