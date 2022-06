"Com o recrudescimento de problemas e graves constrangimentos na resposta de Ginecologia / Obstetrícia e face à crise das urgências hospitalares, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) manifesta profunda preocupação e convocou para hoje, dia 14 de junho, às 18h00, uma reunião com todos os diretores dos serviços de Ginecologia / Obstetrícia da rede hospitalar da região Centro", informa a SRCOM em comunicado.

"Estamos preocupados, queremos conhecer a realidade dos serviços da região Centro. É já conhecida a carência de recursos humanos e as dificuldades em cumprir com as escalas de urgência/sala de partos e unidades de cuidados intensivos neonatais. A SRCOM quer, com esta reunião, conhecer os problemas em tempo real", explica o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Carlos Cortes acrescenta que "os últimos anos têm sido muito exigentes, designadamente por aposentação dos médicos ginecologistas / obstetras”, relembrando, por outro lado, que “para além do necessário investimento no corpo clínico dos hospitais, verifica-se ainda o impasse da construção da maternidade de Coimbra".

A reunião de hoje, convocada com caráter de urgência, decorrerá em formato híbrido, na Sala Carolina Beatriz Ângelo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (Coimbra) e online.