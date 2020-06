As estimativas constam do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) sobre a situação da população mundial em 2020, lançado hoje com o título “Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality (Contra a minha vontade: desafiar práticas que magoam as mulheres e meninas e prejudicam a igualdade).

No documento, a agência das Nações Unidas (ONU) responsável pela saúde sexual e reprodutiva, argumenta que é tempo de tomar "medidas urgentes" para acabar com estas práticas que causam danos físicos e emocionais e que são geralmente levadas a cabo com a aprovação das famílias e comunidades.

A organização identifica 19 costumes prejudiciais que violam os direitos das raparigas, mas concentra-se nos três mais comuns: mutilação genital feminina (MGF), casamento infantil e seleção sexual (preferência pelos filhos em relação às filhas).

O relatório argumenta que 3,4 mil milhões de dólares (3,024 mil milhões de euros) por ano até 2030 poderiam pôr fim ao casamento infantil e à mutilação genital feminina, salvando 84 milhões de raparigas destas práticas.

Embora a MGF esteja a diminuir na maioria dos países onde é praticada, trata-se de países que estão a registar elevadas taxas de crescimento populacional, o que significa que o número potencial de raparigas alvo desta prática continuará a aumentar, aponta o relatório.

A nível mundial, estima-se que cerca de 200 milhões de raparigas e mulheres sofreram alguma forma de MGF e que 68 milhões de raparigas estejam em risco de serem mutiladas até 2030.