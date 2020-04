A escassez global de equipamentos de proteção individual está também a colocar em perigo todos os profissionais de saúde e todas as atividades médicas, reforçou o comunicado da MSF.

“A produção de equipamentos deve ser acelerada e deve existir também uma distribuição mais equitativa”, afirmou em Genebra Kenneth Lavelle, apelando à ONU e aos líderes mundiais, nomeadamente aos dos países mais ricos, para que evitem que os mais vulneráveis fiquem sem estes produtos.

De acordo com a MSF, a grande parte do ‘stock’ de máscaras está concentrada em países onde é possível cumprir o confinamento, o distanciamento social e as boas práticas de higiene e de saneamento como medidas preventivas.

No entanto, segundo denuncia a organização, estes equipamentos não estão disponíveis em locais como os campos de refugiados na Grécia, onde constituem uma das únicas opções de proteção.

“Os governos precisam de considerar incentivos para aumentar a produção, reduzir impostos e taxas aduaneiras e localizar a produção em ou perto dos países que mais precisam” destes equipamentos, defendeu Kenneth Lavelle.

A nível global, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.