Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na Madeira e no Porto Santo, a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima fez estender até às 14:00 de domingo o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três.

Já nas ilhas açorianas de Santa Maria e São Miguel, o IPMA estendeu até às 00:00 de sábado o aviso amarelo, o menos grave, por causa da precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Em seis dos nove distritos de Portugal continental onde está ativo o aviso amarelo devido ao calor, o IPMA estendeu-o até às 09:00 de domingo.

Tratam-se dos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê uma subida da temperatura máxima, que será acentuada no litoral Norte e Centro, e uma pequena subida da temperatura mínima.

As previsões indicam que as temperaturas mínimas vão variar entre os 12ºC (Bragança e Braga) e os 23ºC (Portalegre) e as máximas entre os 27ºC (Guarda e Aveiro) e os 37ºC (Santarém).