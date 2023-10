“Preocupa-nos que o nível de controlo se esteja a reduzir em muitos países”, disse em conferência de imprensa o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, durante a 73.ª sessão do Comité Regional, que se reuniu em Astana, Cazaquistão.

O responsável defendeu, por um lado, que, sobretudo quando se aproxima o início do inverno, as pessoas em risco, idosos e com doenças crónicas devem receber uma dose de reforço da vacina contra a covid-19.

Por outro lado, entende que todos os países devem reforçar a vigilância epidemiológica e o controlo.

O diretor regional da OMS para a Europa admitiu que “pode haver outra pandemia em qualquer momento”, mas sublinhou que a verdadeira questão não é “nem onde, nem quando, mas se desta vez estamos mais bem preparados para a luta contra o vírus”.

Hans Kluge afirmou ainda que a solidariedade internacional é essencial para combater, com sucesso, a propagação do vírus. “Um país não deve apenas desenvolver e conservar vacinas, mas partilhá-las”, defendeu.

“Acho que estaremos mais bem preparados agora, mas ainda não estamos completamente preparados”, disse o responsável.