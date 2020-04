Em declarações à CNN, a porta-voz da Organização Mundial de Saúde (OMS), Fadela Chaib, esclareceu que não é possível, "nesta fase", determinar com exatidão a origem do vírus que causou a pandemia da COVID-19.

"No entanto, todas as evidências disponíveis sugerem que o vírus tem origem natural de um animal. Não é um vírus manipulado, nem criado. O mais provável é que o morcego seja o hospedeiro reservatório do vírus", reiterou.

Fadela Chaib veio reafirmar a posição da OMS depois de os Estados Unidos anunciarem estar a investigar a possibilidade de o vírus ter sido criado em laboratório.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (42.364) e mais casos de infeção confirmados (quase 788 mil).