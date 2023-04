Em Portugal, 50% das lesões oculares que acontecem no decorrer de atividades desportivas são de jovens amadores não federados, sendo o futebol onze e de cinco as modalidades onde mais se registam traumatismos pela bola. Além do futebol, o ténis e o golfe são as modalidades que podem ser particularmente perigosas pela velocidade e força com que as bolas são projetadas.

As conclusões são de um estudo publicado pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), “Visão e Desporto”, que defende que a utilização de proteção nos olhos durante a prática desportiva reduz em 90% o risco de lesão ocular.

No caso das crianças que são geralmente muito ativas fisicamente, mesmo sem praticarem nenhum desporto, os cuidados devem ser redobrados. "Os pais devem informar-se junto do médico oftalmologista dos seus filhos, em primeiro lugar se há necessidade de utilizar óculos na prática desportiva, uma vez que pequenos erros refrativos (graduações baixas) podem não justificar o uso de óculos durante estas atividades. Contudo, se estivermos perante uma graduação mais alta, deve haver uma prescrição de óculos que devem ser específicos para o desporto", salienta a SPO em comunicado.

"Os óculos vulgares não são aptos para a prática desportiva, isto porque podem partir com algum tipo de traumatismo. Neste sentido, é necessária uma prescrição de uns óculos específicos, que tenham uma ergonomia própria e umas lentes de materiais mais resistentes que são inquebráveis. De modo geral as armações para a idade pediátrica também devem ser flexíveis e resistentes e as lentes devem ser inquebráveis para evitar acidentes mais graves que envolvam possíveis cortes da face", refere ainda.

"O principal obstáculo a um maior e mais alargado uso de protetores oculares é o desconhecimento e alguma confusão sobre quais os protetores mais adequados a utilizar em cada situação. Por esse motivo, a SPO recomenda que a proteção ocular durante a atividade desportiva seja um dos temas a abordar com o médico oftalmologista numa das consultas de rotina ou acompanhamento de quem sofre de problemas de visão", afirma Diogo Hipólito-Fernandes, médico oftalmologista no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

De acordo com o quadro oftalmológico, com o tipo de desporto e idade, também poderá ser uma opção a utilização de lentes de contato durante a prática de atividades desportivas por forma a evitar traumatismos e/ ou lesões oculares desnecessárias.