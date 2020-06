A partir de que momento é que alguém se pode autodenominar ex-fumador?

A partir do momento em que alguém deixa totalmente de fumar com a firme intenção de se manter abstinente, podemos dizer que é um ex-fumador. Contudo as recaídas são frequentes. Quem deixou de fumar há menos de um ano é considerado um ex-fumador recente. Nesse período, a cessação tabágica ainda não está consolidada e a probabilidade de recaída é elevada, em particular nos primeiros dias ou semanas após o primeiro dia sem tabaco. Decorrido o primeiro ano em cessação tabágica, a probabilidade de recaída é menor, diminuindo progressivamente com o passar do tempo. A pessoa será ex-fumadora se conseguir manter a total abstinência de tabaco e de produtos com nicotina a longo termo.

Que tipo de terapêuticas/métodos existem para quem quer largar o vício do tabaco? Quais os mais aconselhados?

O método com reconhecida comprovação científica, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e por outras entidades internacionais de reconhecida idoneidade na área da saúde, assenta no apoio comportamental prestado pelo médico ou outro profissional de saúde, com o intuito de apoiar o descondicionamento comportamental e a gestão do stress associado à abstinência tabágica, complementado por terapêutica farmacológica para diminuição da síndrome de privação.

Existem outros métodos que poderão apresentar alguma utilidade, em particular quando o grau de dependência não é muito elevado, como as aplicações para telemóvel, as linhas de apoio telefónico, os materiais informativos de autoajuda ou a oferta de vouchers e outros incentivos financeiros. Já a acupuntura, a hipnose, a auriculoterapia ou a estimulação por laser não têm comprovação científica reconhecida. Algumas pessoas, poderão conseguir deixar de fumar com recurso a estes métodos, devido ao designado efeito placebo, mas as recaídas habitualmente são elevadas.

Qual a importância do acompanhamento médico na escolha dessa terapêutica/método? É seguro o paciente fazê-lo sem qualquer tipo de ajuda?

O acompanhamento por parte do médico, ou por parte de outro profissional de saúde, aumenta o sucesso da cessação tabágica. A terapêutica de substituição de nicotina (adesivos de nicotina, gomas ou pastilhas) pode ser obtida sem prescrição médica. Em todo o caso é importante que a pessoa saiba usá-la e em que doses, porque pode ser ineficaz ou provocar efeitos indesejados se mal utilizada.

Os restantes fármacos de primeira linha para a cessação tabágica requerem prescrição médica obrigatória e só devem ser tomados com acompanhamento médico. É importante relembrar que muitas pessoas fumadoras sofrem de diversas doenças crónicas ou problemas de saúde mental que devem ser tidos em conta aquando da escolha do tipo de medicação a utilizar. Nestas situações é mandatório obter aconselhamento médico.