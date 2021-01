A mutação acontece quando o vírus está dentro de um hospedeiro, como o corpo humano, e começa a replicar-se. Durante esse processo, o genoma é copiado. Às vezes, acontece um erro no processo de duplicação.

O lugar onde os erros acontecem dentro do genoma irá determinar o impacto na capacidade do vírus de sobreviver, ou de continuar a replicar-se.

Todos os vírus passam por alguma forma de mutação. Alguns sofrem mutações de forma mais rápida. A maioria das mutações não tem impacto nas propriedades do vírus.

Veja o vídeo explicativo

As mutações podem tornar um vírus mais fraco ou podem provocar mudanças que favoreçam a propagação da doença.

Se as proteínas da superfície do vírus mudam de tal forma que enganam ou neutralizam o sistema imunitário do ser humano, um vírus pode tornar-se muito mais perigoso.

Cientistas rastrearam várias mutações do coronavírus - SARS-CoV-2 - que causa a COVID-19 desde que apareceu na China no fim de 2019.