Não sentimos todos prazer da mesma forma e este pode ser atingido de várias maneiras. No entanto, no dia-a-dia, limitamo-nos devido a estigmas, tabus, questões culturais ou complexos com o nosso corpo.

Há meses, Megwyin White, Diretora de Educação na Satisfyer, disse ao SAPO Lifestyle que “a sexualidade é um dos maiores recursos inexplorados que temos” e, agora, sabemos que a comida pode ser um bom ponto de partida para começarmos a explorar mais este campo.

A convite da Satisfyer, fomos até Barcelona, Espanha, para participar no jantar “Food X Sex” que pretendia mostrar que a comida e o sexo estão mais ligados do que aquilo que julgamos e que se complementam.

Assim, sentamo-nos à mesa do Hidden Factory Barcelona, um estúdio criativo de food design. Neste espaço, deparamo-nos com uma atmosfera propícia a uma viagem gastronómica rica em sensações e intimista.

Enquanto apreciamos o loft, decorado com objetos de bem-estar sexual, como o Pro 2 + Vibrador Air pulse, que, no centro da longa mesa, parece somente uma flor, surge o chef Xavier Morón para nos cumprimentar.

Entre as rosas que enfeitam o centro da mesa, encontram-se Pro 2 + Vibrador Air pulse da Satisfyer créditos: Ana Oliveira

Quando comemos, sentimos prazer a salivar, morder, chupar, engolir

O chef, co-fundador do espaço, apresenta-nos o menu, que elaborou em conjunto com a nutricionista Esther Blanco. Esther também nos dá às boas-vindas e explica que para a ementa foram selecionados ingredientes que ajudam a promover a circulação sanguínea, a saúde do coração e o equilíbrio hormonal.

Percebemos deste modo que há um antes ao ato sexual, que é o nosso bem-estar geral e que importa até nesta descoberta. Quanto melhor nos sentirmos com o nosso eu, mais apetite sexual e confiança vamos ter.

Verificamos que os benefícios da comida para a melhoria da nossa vida sexual não passam apenas pelo poder afrodisíaco, mas, de igual modo, pelo seu valor nutricional e não só.

Recorda-nos Xavier que o primeiro contacto que temos com o prazer é através da boca, durante a nossa primeira infância. Aliás, neste estágio, descobrimos quase tudo através desta. Depois é que os outros sentidos começam a despertar, ainda assim, a primeira parte do sistema digestivo será sempre a nossa primeira fonte de prazer.

“Quando comemos, sentimos prazer a salivar, morder, chupar, engolir. São sensações que estão igualmente associadas ao sexo”, explica Megwyn, depois de afirmar que vê o sexo e a comida da mesma maneira, ou seja, como prazer.

“Na verdade, o sentido do olfato também está ligado ao prazer orgásmico”, acrescenta a diretora da marca de bem-estar sexual. “Alguns estudos mostram que quanto mais apurado for o olfato, mais orgásmico será o individuo”, comenta. “Então, ao provar os pratos desta noite, façam uma pausa e reservem algum tempo para sentirem o cheiro da comida”.

Sex X Food

Estava claro que não íamos apenas utilizar o paladar. O "Sex X Food" não seria apenas uma experiência gastronómica mas antes um jogo sensorial que nos iria desafiar a sentir as texturas, a cheirar os alimentos ou, por exemplo, a comer apenas com a boca sem utilizar as mãos.

Começamos com um ritual em homenagem à cultura da antiguidade e às deusas mediterrânicas: Demetra (pequeno brioche de açafrão em forma de vulva – que é o nome dado à parte externa do órgão genital feminino); Atena (vela de azeite comestível com cbd) e Afrodite (vinho natural produzido na ilha grega de Samos com a casta grega mais antiga).

Neste ritual, a proposta passa por quebrar o brioche macio com a mãos e mergulhá-lo nas velas de azeite. “O cbd tem propriedades relaxantes que ajudam a reduzir o stress e a ansiedade”, partilha Esther com o grupo. Já o vinho é servido num copo muito especial: o Venus Cup.

Convidadas a beber vinho no Venus Cup créditos: Ana Oliveira

Seguimos para as “folhas de ostra vegetal ao estilo tailandês com um toque de pimenta-verde, gengibre e coco” e “Espargos brancos XXL com maionese de Kimchi com calêndula e flores de alho e caviar de troit”.

Entretanto, recebemos um "bouquet feito com espinafres e espargos verdes selvagens, flores de capucina, cebolinha verde, shiso roxo e manjericão". O chef diz-nos para o experimentarmos. “Podem provar, ou usá-lo como pincel no prato e comer ou, simplesmente, dar uma palmada no vosso…” Entre risadas, Xavier Morón opta por não terminar a frase.

Espargos são apresentados em forma fálica. créditos: Ana Oliveira

Comida e sexo: "todos adoram de forma diferente e de um jeito especial"

"Podem comer tudo de uma vez ou um a um porque comer e sexo são a mesma coisa. Todos adoram de forma diferente e de um jeito especial”, comenta Xavier enquanto serve os bouquets que mergulhamos numa tigela com molho de maca e que saboreamos à nossa maneira.

Após um momento de descontração, um de ousadia. Na costas das mãos, o food designer coloca-nos "carpaccio de melancia com molho ponzu e beterrabas-baby" e só nos “autoriza” a usar a boca para o comer. É o que fazemos.

Carpaccio de melancia com molho ponzu e beterrabas-baby servido nas costas da mão créditos: Ana Oliveira

O “risoto de edamame com trufas primaveris” e “a vaca maturada com cogumelos” encerram os pratos principais.

O jantar termina com duas deliciosas sobremesas: chocolate branco vegano (feito de amêndoas) com gengibre, framboesa e rosas, servido em cima de flor de rosa e Mousse de chocolate amargo com toranja e chilly vermelho defumado.

Chocolate branco vegano (feito de amêndoas) com gengibre, framboesa e rosas, servido em cima de flor de rosa créditos: Ana Oliveira

No fim, a diretora de educação sexual faz-nos notar mais duas semelhanças entre o sexo e a alimentação: ambos podem viciar e desenvolvem-se (paladar e sexualidade) à medida que amadurecemos. A realidade é que, com a idade e se nos permitirmos, conforme Megwyn partilha, vamos ficando mais confortáveis com o sexo.