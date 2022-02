“Em 2021, registaram-se 125.147 óbitos em Portugal, mais 1.468 (1,2%) do que em 2020 e mais 12.856 (11,4%) do que em 2019”, segundo as “Estatísticas Vitais – Dados mensais” do INE.

Relativamente ao número de mortos por covid-19, os dados indicam que foram registados, no ano passado, 12.004 (6.972 em 2020), correspondendo a 9,6% do total de óbitos.

No mês de janeiro de 2022, o número de óbitos foi 11.690, valor superior ao registado no mês de dezembro de 2021 (mais 245 óbitos) e inferior ao observado no mês de janeiro de 2021 (menos 7.981 – 40,6%).

O número de mortos por covid-19 ascendeu a 972 em janeiro, representando 8,3% do total de óbitos, mais 454 face a dezembro de 2021 e menos 4.183 relativamente ao mês de janeiro do mesmo ano, revelam os dados.

Em dezembro de 2021, registaram-se 6.875 nados-vivos, correspondendo a um aumento de 9,4% relativamente ao mesmo mês de 2020.

“O número total de nados-vivos registados em 2021 foi 79.692, valor inferior ao verificado em 2019 e 2020, respetivamente, menos 7.334 e menos 4.999 nados-vivos”, salienta o INE.

Em dezembro de 2021, o saldo natural foi de menos 4.542, desagravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2020, quando registou o valor de menos 6.703.

“O saldo natural de 2021 foi -45 289, agravado relativamente ao observado em 2019 (-25 214) e 2020 (-38 932)”, referem os dados do INE.