O Instituto Robert Koch (RKI) calcula um total de 176.007 casos de infeção e 8.090 vítimas mortais, mais 83 do que na terça-feira, contabilizando cerca de 156.900 pessoas que superaram a doença.

O relaxamento das medidas de contenção continua por todo o país. Na região de Berlim, por exemplo, os hotéis vão reabrir no dia 15 de maio, tal como as piscinas descobertas. Também a partir dessa data, grupos de até uma centena de pessoas vão poder juntar-se ao ar livre, quando até agora o número máximo era 50.

A partir de 15 de junho, o aeroporto de Tegel, considerado o mais importante da capital alemã, vai ficar temporariamente desativado, uma decisão tomada hoje.

O período apontado é, por agora, de dois meses, mas depende da evolução do número de passageiros que caiu drasticamente com a crise provocada pelo novo coronavírus. As autoridades indicam, ainda assim, que este não é, para já, um encerramento definitivo.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 320 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.