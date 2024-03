O cancro pancreático é uma doença silenciosa, geralmente detetada em estádios avançados. Estes tumores são, geralmente, resistentes à quimioterapia e ainda não existem outras opções terapêuticas eficazes para estes pacientes. A deteção precoce é, por isso, fundamental para tornar o tratamento mais eficaz e aumentar a sobrevida e sobrevivência destes pacientes.

O teste Avantect para deteção do cancro pancreático é um teste sanguíneo não invasivo, baseado no ADN tumoral circulante, que tem o potencial de detetar o cancro pancreático numa fase inicial, com potencial para melhorar os resultados dos doentes tanto a curto como a longo prazo.

Diabetes Tipo 2 recém-diagnosticada e cancro pancreático

A diabetes tipo 2 recém-diagnosticada é cada vez mais reconhecida como um importante fator de risco para o cancro pancreático. Em doentes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticada e cancro pancreático, o tumor no pâncreas é considerado uma potencial causa da diabetes. Presume-se que o cancro pancreático impede uma resposta adequada aos níveis de glicose por parte das células produtoras de insulina do pâncreas (células ilhéus).

Os indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos com diabetes tipo 2 recém-diagnosticada e definida do ponto de vista glicémico apresentam um risco elevado de cancro pancreático.

Em comparação com a população geral, estes indivíduos apresentam um risco 6 a 8 vezes superior de diagnóstico de cancro pancreático num prazo de 3 anos após satisfazerem o critério de diagnóstico de diabetes tipo 2 recémdiagnosticada.

Em Portugal, segundo números de Sistema Nacional de Saúde entre outubro de 2021 e setembro de 2022, foram registados 79 241 novos casos de Diabetes, estando inscritas nos centros de saúde 879 853 pessoas com diagnóstico da doença.

Maria José Rego de Sousa, médica especialista em Patologia Clínica

Nos Cuidados de Saúde Primários, em Portugal Continental, no período de 2019/2021, foram registadas 2 431 050 avaliações de risco de Diabetes tipo 2, na população adulta sem Diabetes, correspondendo a 41% da população alvo. Do total de avaliações feitas, 770 000 apresentam risco elevado de vir a desenvolver Diabetes num prazo de 10 anos.

O teste Avantect

O teste reúne ciência epigenómica, genómica de ponta e algoritmos de inteligência artificial avançada, para detetar a presença do cancro do pâncreas mais cedo do que os métodos existentes, com uma elevada sensibilidade e especificidade.

O teste Avantect foi validado em doentes com risco elevado de cancro pancreático, incluindo os que têm mais de 50 anos e foram recentemente diagnosticados com diabetes tipo 2.

As alterações epigenéticas estão presentes nas fases iniciais do cancro pancreático. As modificações químicas do ADN, como a 5-hidroximetilcitosina (5hmC), foram agora identificadas como poderosos biomarcadores para o cancro pancreático. O teste Avantect utiliza uma combinação de perfis de 5hmC e sequenciação do genoma completo num único teste de sangue baseado na análise do ADN para identificar o cancro pancreático em fases muito precoces da doença, em que as intervenções demonstraram melhorar a sobrevivência.

Como é realizado o teste Avantect?