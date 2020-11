As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal em 2020. De acordo com Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, morre diariamente uma centena de pessoas por dia. A maioria é vítima de um enfarte agudo do miocárdio ou de um acidente vascular cerebral (AVC). Apesar dos números e do aumento da informação disponibilizada nos últimos anos, continuam, no entanto, a ser muitas as dúvidas e os mitos em torno deste tipo de patologias.

Para colmatar essa lacuna, a HOW - House of Words, editora de revistas e empresa produtora de conteúdos, detentora das marcas Prevenir, Saber Viver, pH e Modern Life, lança hoje o Cardio 365º. O novo projeto multiplataforma de promoção da literacia em doenças cardiovasculares é o primeiro do género no país e, seguindo a lógica do Diabetes 365º, desenvolvido para melhorar a vida dos diabéticos e lançado a 14 de novembro do ano passado, pretende ensinar os portugueses a lidar com estas patologias.

Além do novo site, de uma página no Facebook e de um canal no YouTube, as revistas e os sites das marcas editoriais da empresa parceiras do projeto vão publicar, ao longo do próximo ano, conteúdos especializados, revistos por especialistas, desenvolvidos a pensar nos portadores destas doenças. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), a Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC), a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), a Sociedade Portuguesa de Aterosclerose (SPA), a Sociedade Portuguesa do Estudo da Obesidade (SPEO) e a Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD) integram a lista de parceiros.

A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), a Associação de Apoio a Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC), a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e a orgnização não-governamental Portugal AVC - União de Sobreviventes, Familiares e Amigos são outras das entidades envolvidas naquele que pretende ser o maior agregador de conteúdos informativos sobre estas patologias em língua portuguesa à disposição dos internautas nacionais.