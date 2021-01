As doenças cérebro-cardiovasculares são, à semelhança do que sucede no resto do mundo, uma das principais causas de morte em Portugal, obrigando a uma conjugação de esforços no sentido da sua prevenção. É neste contexto que surge o Cardio365º, uma iniciativa de sensibilização pública, pioneira e agregadora, que pretende informar e esclarecer os portugueses e auxiliar as vítimas destas patologias a viver melhor. Um projeto de literacia de saúde multiplataforma que já conta com 15.000 seguidores.

Ao longo de 365 dias, o Cardio 365º divulga diariamente conteúdos produzidos e validados por especialistas, sob a forma de artigos, vídeos, questionários e entrevistas, no site e nas redes sociais oficiais, o Facebook e YouTube, assim como nas edições impressas e nas plataformas digitais das revistas Prevenir, Saber Viver e pH e também no Modern Life, um dos parceiros do SAPO Lifestyle. Desenvolvido pela HOW - House of Words, empresa que também lançou o Diabetes 365º, conta com apoios de peso.

"Os grandes desafios da saúde cardiovascular são os problemas da obesidade, em particular a infantil, associada à fast food, uma alimentação muito rica em calorias, sal e gorduras saturadas, e, também, à falta de atividade física. A plataforma Cardio 365º é extremamente importante para podermos chegar à população e termos um impacto positivo sobre a informação e a adoção de estilos de vida saudáveis, que são fundamentais para reduzir as doenças cardiovasculares e para aumentar a esperança de vida e a vitalidade da população", refere Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, um dos parceiros do projeto.

"Decidimos associar-nos a mais esta plataforma porque a doença cardíaca está intimamente ligada à diabetes, fazendo todo o sentido continuar a alertar e a sensibilizar os profissionais de saúde e o público em geral. Num mundo em que a informação está permanentemente disponível, importa termos fontes de informação credíveis e de confiança. Este projeto, ao incluir profissionais e fontes científicas credenciadas, fornece informação credível e necessária ao público em geral", sublinha João Filipe Raposo.

"Hoje em dia, a capacitação do cidadão é feita pelo acesso a uma informação de qualidade, que permite tomar as decisões acertadas em saúde, daí a importância deste tipo de projetos", acrescenta ainda o director clínico e pedagógico da Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal. "Temos um interesse muito grande no aumento da literacia e na informação correta sobre temas de saúde cardiovascular da população", assume também Victor Gil, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

"A nossa adesão ao projeto Cardio 365º é exatamente no sentido que seja uma ferramenta que nos permita chegar de uma forma simples, eficaz e concreta à população, transmitindo, numa base diária, conselhos que possam ser úteis para, no bom sentido, mudar a vida dos portugueses em termos de uma melhor saúde cardiovascular", refere ainda o dirigente. "Aderimos a este projeto porque ele encaixa, precisamente, numa das áreas que também é missão da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, a prevenção da aterosclerose e das doenças cardiovasculares", justifica Manuel Veríssimo, presidente da organização, criada em março de 1991.

"Vivemos numa era em que existe um excesso de informação mas também de desinformação, pelo que nos foi muito fácil considerarmos esta parceria uma mais-valia, já que desta forma conseguimos aumentar a literacia em saúde e divulgar conteúdos científicos de qualidade, apresentados de uma forma que as pessoas percebem. A obesidade está associada a mais de 200 doenças, algumas delas cardiovasculares", avisa Paula Freitas, presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade.

"Há uma área que os internistas são pouco conhecidos, que é a da promoção da saúde, de bons hábitos para que possamos evitar as doenças ou, quando elas existam, fazermos com que elas tenham as menores repercussões e que as pessoas possam ter uma vida longa e saudável", justifica João Araújo Correia, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, outro dos parceiros do Cardio 365º. "Aceitámos colaborar para que a insuficiência cardíaca possa estar presente", esclarece também Luís Filipe Pereira.

"A Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca tem como objetivo prevenir e apoiar as pessoas que contraíram uma doença do foro cardíaco", justifica o dirigente da instituição. "Numa altura em que o acesso a serviços médicos por parte dos doentes crónicos se encontra limitado devido à pandemia, estas plataformas de literacia multiplataforma assumem ainda mais relevância enquanto veículos de transmissão de informação", refere António Domingues, administrador da HOW - House of Words.