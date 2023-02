“O que estas instalações trazem de novo, principalmente, é um aumento da qualidade no atendimento e no conforto para utentes e profissionais. Vamos ter mais gabinetes de trabalho pelo que poderemos fazer mais consultas”, disse o diretor do Centro de Mama do CHUSJ, José Luís Fougo.

O Centro de Mama do São João fez, em 2022, 14 mil consultas.

José Luís Fougo destacou que não existe atualmente lista de espera.

Em declarações aos jornalistas após uma visita do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o diretor adiantou que o hospital está a trabalhar para que seja possível abrir o novo centro de manhã e de tarde, bem como para “diversificar a oferta”, nomeadamente oferecendo consultas de cirurgia plástica.

Este novo centro substitui as instalações às quais hoje Manuel Pizarro chamou de “contentores qualificados”, mas admitindo que “o desejo antigo por melhoria fazia sentido”.

O Centro de Mama do CHUSJ funcionou em contentores desde 2008.

Ao todo, a equipa conta com 48 profissionais, desde médicos de várias especialidades, como oncologistas cirúrgicos e radiologistas, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos e profissionais ligados à genética e anatomia patologica.

No que diz respeito a ganhos em tecnologia, José Luís Fougo adiantou que está à espera da instalação de um segundo mamografo.

O investimento nestas novas instalações foi de 395 mil euros.