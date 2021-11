Nova Deli está classificada entre as cidades mais poluídas do planeta, tanto por causa das emissões de gases tóxicos procedentes da indústria, como pelas emissões do tráfego automóvel, além das queimadas agrícolas que saturam o ar a cada inverno.

Os seus 20 milhões de habitantes acordaram com uma névoa cinza e amarelada, que pode ser esperada também nos próximos dias, segundo previsões de especialistas.

Os níveis de partículas de poluição PM2.5, as mais finas e, portanto, mais perigosas, alcançaram um pico de quase 389 nesta quinta-feira (4), de acordo com as estações de monitoramento da qualidade do ar da agência governamental SAFAR.

Este nível é 15 vezes maior que os limites de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A SAFAR recomendou aos moradores que evitem as atividades ao ar livre e que usem máscaras.

Veja fotos

A agência também alertou que os fogos de artifício ilegais, que são tradicionalmente disparados no Diwali, podem aumentar ainda mais as taxas de poluição.

Este fenómeno acentua-se também pelas queimadas realizadas por agricultores nos estados vizinhos, já que usam o fogo para limpar os seus campos antes de semear.

Apesar de a prática ter sido proibida em 2015, ainda não acabou e provoca grandes picos de poluição no inverno todos os anos.

"A proporção de poluição por queimadas aumentou hoje de 8% para 25% e chegará a 40% na sexta-feira", disse à AFP o diretor de programas da SAFAR, Gufran Beig.

Em 2020, um relatório da ONG suíça IQAir mostrou que 22 das 30 cidades mais poluídas do mundo estão na Índia. Nova Deli recebeu o título de capital mais poluída do planeta.

No mesmo ano, a revista Lancet indicou que 1,67 milhões de mortes produzidas em 2019 poderiam ser atribuídas à poluição do ar na Índia, incluindo 17.500 em Nova Deli.