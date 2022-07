As regiões do Norte e Centro do continente vão continuar, pelo menos até quinta-feira, com concentrações elevadas a muito elevadas de pólen na atmosfera, segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

De acordo com o boletim polínico, divulgado pela SPAIC, até dia 07 de julho esperam-se concentrações elevadas a muito elevadas nas regiões situadas no Norte e Centro do país e no sul, baixos a moderados. Para o arquipélago de Madeira aguardam-se baixos níveis de pólen na atmosfera e moderados nos Açores. A SPAIC adianta que em todo o país predominam grãos de pólen provenientes das ervas gramíneas e parietária, que possuem uma elevada capacidade alergénica. Na região de Lisboa e Setúbal os pólenes encontram-se em níveis moderados, com predomínio das ervas gramíneas e parietária, e da árvore eucalipto. Já no Porto (região de Entre Douro e Minho), os pólenes estão em níveis muito elevados, destacando-se as ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro. Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, os pólenes encontram-se também muito elevados provenientes das ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro. Em Coimbra (região da Beira Litoral), os níveis estão elevados e há predomínio dos pólenes das ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro. Na região da Beira Interior (Castelo Branco), destacam-se os pólenes com níveis elevados das ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro. Em Évora (região do Alentejo), os pólenes encontram-se em níveis moderados na atmosfera, com predomínio dos pólenes das ervas gramíneas e parietária. Já na região do Algarve, com níveis moderados, dominam os pólenes das ervas gramíneas e parietária. Segundo a SPAIC, devem evitar-se as atividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas. "Passeios no jardim, cortar a relva, campismo ou a prática de desporto na rua, irão aumentar a exposição aos pólenes e o risco para as alergias", acrescenta. A SPAIC considera ainda que a medicação será a forma mais eficaz de combater os sintomas de alergia, aconselha a consulta de um médico especialista de imunoalergologia para o diagnóstico correto e prescrição da medicação mais adequada e alerta que a prevenção "poderá passar pela realização de vacinas anti-alérgicas". O boletim polínico divulga todas as semanas os níveis de pólenes existentes na atmosfera, recolhidos através da leitura de postos em várias regiões do país.