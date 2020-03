A epidemia, que já causou mais de 2.900 mortes e mais de 85.000 infeções - das quais 2.870 mortos e 79.824 casos na China - afundou os mercados financeiros na sexta-feira para um dos níveis mais baixos desde a crise de 2008-2009.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A Coreia do Sul, o segundo país mais afetado depois da China, registou este sábado 813 novos casos, o maior aumento num dia, elevando o saldo total para mais de 3.500 infeções, dos quais 17 morreram.

Além disso, as autoridades de saúde do país anunciaram um primeiro caso de reinfecção, ou seja, uma mulher de 73 anos que já esteve doente, curada e voltou a testar positivo.

A OMS elevou a ameaça do novo coronavírus a um nível "muito alto" e instou os países que ainda não foram afetados a prepararem-se para a chegada do COVID-19 (o nome da doença causada pelo vírus), porque assumir que está protegido seria um "erro fatal".

A lista de países que registaram as suas primeiras infeções não para de crescer.

Depois do Brasil, o México detetou casos na sexta-feira, com três confirmações de coronavírus em pessoas que estiveram recentemente em Itália, e o Equador anunciou este sábado seu primeiro caso. Segundo as autoridades sanitárias, trata-se de uma mulher equatoriana que chegou a Guayaquil da Espanha.

Na Nigéria, um italiano que chegou a Lagos proveniente de Milão testou positivo, tornando este país o primeiro da África subsaariana com o novo coronavírus. Dois outros países do continente africano, Egito e Argélia, já tinham anunciado casos.