“A chegada do Global Mercy a Dacar é particularmente significativa para as nossas equipas, pois este ano estaremos a servir o povo do Senegal e da Gâmbia através de parcerias com os seus ministérios da Saúde”, disse o diretor executivo da Mercy Ships, Gert van de Weerdhof, citado num comunicado.

Segundo a mesma fonte, o objetivo é fazer, “nos próximos cinco meses, mais de 800 cirurgias maxilofaciais, ortopédicas pediátricas, gerais, e oftalmológicas” nestes dois países africanos.

Concebido como um navio hospitalar, o Global Mercy tem 174 metros de comprimento, 28,6 metros de largura e pode acomodar 200 pacientes, tendo também seis salas de operações, um laboratório, ambulatórios gerais, e clínicas dentárias e oftalmológicas, aponta-se no comunicado, que salienta que quando o navio está num porto, “pode acomodar até 950 pessoas, incluindo tripulantes voluntários de todo o mundo”.

A chegada do navio a Dacar surge depois de, no ano passado, o Presidente do Senegal, Macky Sall, ter assinado com vários países africanos, entre os quais a Guiné-Bissau, um calendário para melhorar os cuidados cirúrgicos até 2030 na África subsaariana, onde se estima que 93% da população não tenha acesso a cirurgias seguras.

O roteiro, que dá expressão à “Declaração de Dacar” e foi assinado em maio de 2022 a bordo de um navio-hospital da organização Global Mercy, contou com as assinaturas de representantes dos Camarões, Comores, República do Congo, Gâmbia, Guiné-Bissau e Senegal.