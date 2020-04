A carga do avião, proveniente do Dubai e que hoje aterrou na capital etíope, Adis Abeba, inclui também viseiras, óculos, luvas e ventiladores para doentes em estado crítico, segundo explicou, em conferência de imprensa, a porta-voz do Programa Alimentar Mundial (PAM), Elisabeth Byrs.

A partir do aeroporto de Bole, na Etiópia, os materiais e equipamentos, que se destinam prioritariamente a proteger os médicos, enfermeiros e outros trabalhadores de saúde, serão distribuídos pelos países vizinhos como o Djibuti, Eritreia, Somália, Tanzânia e Sudão.

A carga inclui doações da fundação Jack Ma, dirigida pelo fundador do gigante do comércio eletrónico Alibaba, e do primeiro-ministro da Etiópia e prémio Nobel da Paz 2019, Abiy Ahmed.

O voo integra o plano logístico estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Programa Alimentar Mundial (PAM) para aumentar a disponibilidade mundial de material de proteção, suja escassez colocou, nas últimas semanas, países em disputa direta pela sua aquisição.

Com este programa, as duas agências das Nações Unidas esperam transportar em média 100 milhões de máscaras e luvas, 25 milhões de ventiladores, fatos e viseiras de proteção e 2,5 milhões de testes de diagnóstico.