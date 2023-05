"O desenvolvimento do El Niño muito provavelmente levará a um novo pico do aquecimento global e aumentará as possibilidades de recordes de temperatura", advertiu Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

A agência da ONU calcula que há 60% de possibilidades de que El Niño se desenvolva até ao final de julho, e 80% de possibilidades de formação do fenómeno até setembro, segundo um comunicado.

El Niño é um fenómeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas.

O fenómeno aconteceu pela última vez em 2018-2019 e provocou um episódio particularmente longo de La Niña, que causa os efeitos inversos e, em particular, uma queda nas temperaturas.

Apesar do efeito moderador, os últimos oito anos foram os mais quentes já registados.