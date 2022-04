"Depois de publicações em que oferecia um rim ilegalmente no valor de 20.000 dólarea através do *Marketplace*... foi determinada a localização de uma das pessoas que realizada este tipo de oferta e foi possível verificar no seu telefone o conteúdo da publicação", disse o procurador no Twitter.

Nas redes sociais circulam denúncias de venda de órgãos no Facebook, que também tem sido usado para fraudes e outros crimes relacionados a sequestros, segundo a polícia.

O promotor partilhou fotos do anúncio publicado pela mulher no Marketplace em que foi oferecido "um rim de menina de 15 anos em perfeito estado".

Não é clara qual seria a origem do órgão.

Segundo William Saab, a detida, Marielys del Carmen Yedr, será acusada de "doação com fins lucrativos".

A promotoria está a investigar se existe uma "rede criminosa" por detrás deste tipos de publicações.