Hoje, esta entidade frisa que “a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Feira/Arouca, em colaboração com Autoridade de Saúde Regional do Norte, tem estado a acompanhar a evolução da situação, tendo sido implementadas as medidas preventivas necessárias, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde”.

“Atualmente, aguarda-se resultados laboratoriais para confirmação definitiva do diagnóstico” de infeção generalizada, continua a nota da ARS Norte, reiterando que o risco de ocorrerem casos adicionais de doença “é reduzido”.