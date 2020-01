Vencedor de mais de oito centenas de distinções, nos cinco continentes, João Taborda tinha "um currículo escondido" na fotografia, como confessou em entrevista à agência Lusa, em 2017, ano em que conquistou o primeiro lugar na categoria Rostos e Personagens, dos Prémios Internacionais de Fotografia de Siena, e em que levou as suas imagens a uma Prova de Contacto da Fnac.

Médico reformado, especialista em Pneumologia, que continuou a exercer no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e depois em Sesimbra, onde morava, João Taborda foi homenageado pela câmara desta localidade, no final do ano passado, com uma exposição na Biblioteca Municipal, inaugurada em 14 de dezembro, e com a atribuição do Medalhão da Vila, aprovada por unanimidade, em reunião de vereadores, em 20 de novembro.

Em entrevista à agência Lusa, em 2017, João Taborda disse que o gosto pela fotografia surgiu na adolescência, com o pai e o avô, detentor de um laboratório, embora no início da carreira passasse meses sem fotografar, porque o exercício da Medicina o ocupava “de manhã à noite”.

Fez parte da direção da Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, de 1990 a 1993, ganhou o Grande Prémio de Arte Fotográfica do Diário de Notícias, em 1992 e 1993, e fez parte do júri de diversos salões de fotografia, nacionais e internacionais.