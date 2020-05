Prahlad Jani, um asceta de longa barba e com brinco no nariz, oriundo da cidade de Charada, no estado de Gujarat, Índia, garantia que não consumia nem água nem comida desde os 11 anos.

"Morreu esta terça-feira pela manhã, de velhice, em sua casa", declarou à AFP Sheetal Chaudhary, o seu vizinho.

Jani dizia ter sido abençoado por uma deusa na sua infância, que lhe deu poderes especiais. "Recebo o elixir da vida através do orifício de meu paladar, o qual me permite viver sem alimento nem água", contou à AFP em 2003.

Não é, de facto, possível comprovar se o iogue não consumiu água ou comida durante todas estas décadas. Para os médicos, é impensável que o corpo humano possa aguentar um jejum tão longo.