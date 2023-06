Bella Montoya, uma senhora que foi declarada morta e acordou no meio do seu próprio velório no Equador, um acontecimento que foi registado em vídeo, morreu na sexta-feira após alguns dias de hospitalização, informaram as autoridades sanitárias.

A mulher de 76 anos foi declarada morta a 9 de junho num hospital público de Babahoyo, no sudoeste do Equador. Enquanto os seus familiares a velavam durante o funeral, ela acordou e bateu no caixão para pedir ajuda. Um vídeo do episódio que viralizou nas redes sociais mostra a idosa a respirar com dificuldade depois dos seus parentes abrirem o caixão. Bella Montoya permaneceu internada numa unidade de cuidados intensivos até sexta-feira, quando morreu após sofrer um "acidente vascular cerebral [AVC] isquémico", informou no Twitter a autoridade sanitária regional. Citado pelo jornal El Universo, o filho Gilber Barbera confirmou o falecimento. "Desta vez minha a mãe, sim, morreu [...], a minha vida já não será a mesma", declarou. O Ministério de Saúde do Equador tinha anunciado uma investigação para determinar os responsáveis pelo falso atestado de óbito. De acordo com o hospital, a idosa não respondeu às tentativas de reanimação a 9 de junho. Vários veículos de imprensa locais afirmam que ela teria sofrido uma catalepsia, uma condição neurológica na qual o corpo apresenta paralisia.