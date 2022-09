Os ministros britânicos vão apresentar legislação assim que o Parlamento em Londres retomar os trabalhos na segunda-feira para enfrentar a pior crise de pessoal do serviço nacional de saúde inglês, o NHS. O objetivo é facilitar a contratação de enfermeiros e dentistas estrangeiros no Reino Unido. A notícia é avançada pelo jornal Guardian.

A medida faz parte de um esforço do secretário de Estado da Saúde, Steve Barclay, para aumentar o recrutamento fora do Reino Unido e assim ajudar a preencher as lacunas da força de trabalho em saúde e assistência social, agravadas com a saída do Reino Unido do bloco europeu - um processo que ficou celebrizado como Brexit.

Segundo o jornal, Steve Barclay acredita que milhares de profissionais de saúde serão atraídos pelas novas regras, tornando mais fácil para os reguladores médicos registarem aqueles que se qualificaram no estrangeiro. Se a mudança for bem-sucedida, a lei ajudará a pavimentar caminho para profissionais qualificados de países como Índia, Sri Lanka, Quénia, Filipinas e Malásia, escreve aquele órgão de média.

O referido meio de comunicação social informa ainda que os críticos afirmam que a política é um 'tapa-buracos' que não substitui o aumento da oferta de pessoal local e corre o risco de agravar a falta de profissionais de saúde em outros países que lutam contra a escassez de pessoal médico.

A iniciativa legislativa chegará dias depois de dados dos NHS mostrarem que a falta crónica de profissionais de saúde no setor subiu de 25.000 em três meses no início deste ano para um recorde de 132.139, ou seja, um em cada 10 de toda a força de trabalho na saúde.

Veja ainda: As profissões que mais engordam