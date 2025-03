Quando se reflete sobre a qualidade dos cuidados de saúde e os múltiplos profissionais envolvidos, muitas vezes não se tem a devida atenção ao facto de que no âmbito das profissões de saúde, os enfermeiros representam, à escala mundial, e também em Portugal, o maior grupo profissional. São reconhecidos os fatores que influenciam a saúde física e mental destes profissionais, nomeadamente o trabalho por turnos, o número de horas de trabalho, a dificuldade em conciliar a vida pessoal com a vida familiar (Clendon & Walker, 2013; Nasrabadi, Seif, Latifi, Rasoolzadeh, & Emami, 2009). Alguns destes fatores estão identificados como tendo impacto negativo na qualidade e segurança dos cuidados que prestam às pessoas (Schulz et al., 2011) e em alguns países estão ligados aos elevados dias de absentismo laboral e até abandono da profissão.

Em Portugal, e na linha de estudos sobre o bem-estar, o burnout e a saúde mental dos profissionais de saúde, foi realizado em 2017 por investigadores da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Investigador no Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa (CIDNUR), em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde e de Enfermagem da Universidade Católica, um estudo que deu a conhecer que dois terços dos enfermeiros tinham uma perceção negativa da saúde mental. Destes, 22,4% relataram sintomas de depressão grave; 69,5% indicaram sintomas somáticos significativos; 76% apresentaram ansiedade e insónia; e 88,8% apresentaram algum tipo de disfunção social (Seabra et al., 2019). Depois disto surgiu a pandemia por Covid-19, que segundo alguns estudos, acentuou um vasto conjunto de stressores, com prejuízo acrescido para a saúde mental deste grupo profissional.

O estudo foi replicado em 2024 e de forma inequívoca os dados agravaram-se: três quartos (74,3%) percecionam negativamente a sua saúde mental. São mais 15,3%; 28,8% tem a perceção de sintomatologia de depressão grave (mais 6,4%); 79,4% têm perceção de sintomatologia somática (mais 9,9%); 87,4% têm perceção de ansiedade e insónia (mais 11,4%); 91,4% tem perceção de disfunção social (mais 2,6%).

Apurou-se ainda que os enfermeiros agravaram as dificuldades em relação ao sono, a fadiga e a compatibilização da vida pessoal com a profissional, com particular destaque nos mais jovens. O trabalho por turnos mantém-se associado a perceção mais negativa de saúde mental.

Estes resultados, são suficientemente relevantes e preocupantes para justificar uma atenção continuada à evolução da saúde mental dos enfermeiros portugueses, e são suficientemente relevantes para que a população tenha conhecimento. Esperam os melhores cuidados dos profissionais, que em alguns estudos têm sido destacados como um dos que as populações mais confiam. São necessárias intervenções adequadas para a promoção da saúde mental assim como a melhoria das condições de trabalho. Este tema a todos deve preocupar.

