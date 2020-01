O esclarecimento da tutela surge depois de uma notícia da Lusa sobre o caso do estudante cabo-verdiano de Bragança, em que o segundo comandante dos bombeiros, Carlos Martins, afirma que os dados gerais sobre casos de agressões podem não corresponder à realidade porque há vítimas que preferem alegar outro motivo para não terem de pagar 200 euros na urgência.

O pagamento de valores além das taxas moderadoras foi uma prática, pelo menos até 2014, em vários hospitais portugueses que levou à intervenção da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), depois de vários casos denunciados a nível nacional.

O Ministério da Saúde enviou um esclarecimento à Lusa, através da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, em que esta entidade responsável pelos hospitais do distrito de Bragança garante que “os utentes vítimas de agressão não pagam qualquer valor, além da taxa moderadora, aquando da entrada no Serviço de Urgência”, pelo que entende que a referência ao pagamento de 200 euros “não corresponde à verdade”.

“No caso de se tratar de uma assistência hospitalar na qual existam terceiros responsáveis, o utente não tem de pagar qualquer valor”, reitera aquela entidade.

Explica ainda que “na eventualidade de não ser possível fazer prova acerca da existência de terceiros responsáveis, a assistência é assumida pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.